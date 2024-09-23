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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ ص

اليابان تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب إيران في حادث منجم طبس

اليابان تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب إيران في حادث منجم طبس

أعرب سفير اليابان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيه لحكومة وشعب إيران من خلال نشر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X حول حادث منجم طبس ومصرع وإصابة بعض المواطنين في هذا الحادث المؤسف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تسوكادا تاماكي في هذه الرسالة: تلقيت بحزن شديد الأخبار الحزينة عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص في حادث منجم الفحم جنوب خراسان.

وتابع تسوكادا تاماكي: أتقدم بخالص التعازي لحكومة وشعب إيران، وكذلك لأسر الضحايا، وأدعو للشفاء العاجل للجرحى.

ووقع انفجار منجم طبس في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق منجم الفحم التابع لشركة التعدين، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، والذي تسبب في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة من خمسة أشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1948789

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