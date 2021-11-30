ايران تعرب عن تعازيها لضحايا حادث الطائرة في اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، اعرب عن تعاذيه وتعاطفه مع عوائل الضحايا الذين سقطوا اثر حادث تحطم احدى المروحيات التابعة لحرس الحدود في جمهورية اذربيجان والذي ذهب ضحيته 15 شخصاً.

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