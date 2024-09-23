محمد مخبر مستشاراً ومساعداً لقائد الثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أصدر قائد الثورة الإسلاميّة، اية الله السيد علي خامنئيّ، حُكمًا عيّن بموجبه الدكتور محمد مخبر مستشارًا ومساعدًا له، مكلّفًا إياه بمواصلة النهج الحكيم لحكومة الشهيد رئيسي في التعرّف على الكفاءات الشابّة والنخبويّة وتوظيفها لدعم مختلف المؤسّسات.

وجاء نصّ الحكم الصادر عن قائد الثورة الإسلاميّة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السّيّد الدكتور محمد مخبر، دام توفيقه،

نظرًا لخدماتكم المخلصة والمؤثّرة في المجالات الإداريّة والاقتصاديّة، خاصّة في حكومة الشهيد رئيسي، وللسياسة الحكيمة والصائبة في استقطاب النخب والشباب الطموح والمثابر لتنفيذ المشاريع المختلفة، فإنّني أعيّنكم مستشارًا ومساعدًا للقيادة.

أتوقّع منكم مواصلة هذا النهج من خلال التعرّف على الكفاءات الشابّة والتعاون معها بشكل منطقيّ، والاستفادة من خبراتهم في دعم المؤسّسات الحكوميّة وغيرها.

أسأل الله المتعالي لكم التوفيق.

السيّد علي الخامنئيّ

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