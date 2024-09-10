تعيين تخت روانجي نائبا لوزير الخارجية في الشؤون السياسية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قرارا عينّ بموجبه مجيد تخت روانجي نائبا للخارجية للشؤون السياسية. وفي قرار آخر، عيّن وزير الخارجية عباس عراقجي، علي باقري كني نائب الخارجية السابق للشؤون السياسية ، مستشارا له.

هذا وشغل تخت روانجي مناصب عدة كمساعد إدارة المحافل الدولية بالخارجية، ورئيس إدارة الأمم المتحدة بالخارجية، وسفير ونائب الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، والمساعد الخاص لوزير الخارجية، وسفير إيران لدى سويسرا وليختنشتاين، ومستشار وزير الخارجية ونائب الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا، والنائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية إيران لدى الأمم المتحدة.

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