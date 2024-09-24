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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٣٧ ص

تخت روانجي يناقش مع انريكي مورا الملف النووي ورفع العقوبات

تخت روانجي يناقش مع انريكي مورا الملف النووي ورفع العقوبات

اجرى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" محادثات مع نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" تمحورت حول الغاء الحظر المفروض على ايران والملف النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف تخت روانجي في صفحته الشخصية على منصة "اكس"، هذه المحادثات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بالصريحة والبناءة، مؤكدا استعداد ايران للقيام بحصتها من الالتزامات بحسن النية والعمل على ازالة القلق وتحقيق المصالح المتبادلة عبر المسار الدبلوماسي الذي يراعي مبدأ العزة.

وكان عراقجي قد قال في تصريح صحفي في نيويورك اننا نسعى الى بدء جولة جديدة من المحادثات النووية واذا كان الطرف الآخر مستعدا فبالامكان استئناف المفاوضات خلال هذه الزيارة الجارية الى نيويورك.

/انتهى/

رمز الخبر 1948831

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