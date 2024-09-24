وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الإيطالي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك حاليا للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية الإيطالي وناقش معه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى عراقجي في الأيام الماضية بنظرائه في بعض الدول ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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