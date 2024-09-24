قاليباف: ايران تدعم الشعب اللبناني...الكيان الصهيوني الى الزوال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد باقر قاليباف في كلمته امام البرلمان الى أن الكيان الصهيوني الشرير أثبت أنه المجرم الأكثر عارًا في تاريخ الحضارة الإنسانية، وقال: "إنهم يقتلون الأطفال باستهتار، ويرتكبون الإبادة الجماعية، ويقتلون الأبرياء بعمليات إرهابية عمياء، وهم فخورون بهذه الأعمال".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "كل هذه الجرائم تاتي بينما يقف مرتكبوها في الكونغرس الأمريكي وأمام أعين شعوب العالم، يتم تشجيعهم وهذا استهزاء بكل القيم الإنسانية".

وأضاف: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان على القوانين الدولية فقط عندما يكون ذلك مفيدا لهما ولحلفائهما، لكن في النهاية فإن الهيئة الحاكمة الأمريكية مستعدة للتضحية بالإنسانية من أجل مصالح المجمع العسكري والصناعي الصهيوني".

وشدد رئيس المجلس ان الكيان الصهيوني سيزول حتما، لأن الظلم لن يدوم، وبعد ذلك سيعاقب شعوب العالم قادة ومرتكبي هذه الجرائم".

وأضاف قاليباف: على الدول الإسلامية أن تستيقظ، فإذا كانت الأخوة بين المسلمين لاتكفي لاستيقاظهم، فيجب ان تحركهم الغيرة العربية وأن يقفوا الى جانب محور المقاومة.

وأكد في الختام: "يجب إيقاف آلة قتل الكيان الصهيوني بتعاون جميع دول العالم وطالبي العدالة، وخاصة الحكومات الإسلامية، ويجب إحلال السلام في غزة في أسرع وقت ممكن".

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