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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م

في أول مؤتمر صحفي

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قلقون حيال تكرار كوارث غزة في لبنان

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قلقون حيال تكرار كوارث غزة في لبنان

اعربت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عن قلق بلاده حيال تكرار كوارث غزة وادانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وغزة ولبنان التي اعتبرتها مثالا على التهديد للإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في أول مؤتمر صحفي لها قالت إن الحكومة الإيرانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وغزة ولبنان وتعتبر ذلك مثالا على التهديد للإنسانية.

وأضافت مهاجراني نحن قلقون من تكرار مأساتي غزة ورفح ونطالب بضرورة تدخل مجلس الأمن بشكل عاجل، وتابعت ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان جرائم الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيؤكد على أن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الجرائم.

وعن زيارة الرئيس إلى نيويورك اشارت إلى إنه بالنظر إلى عدم الاستقرار في المنطقة فإن هذه الزيارة يمكن أن تفتح الطريق أمام السلام المستدام.

/انتهى/

رمز الخبر 1948845
شیرین سماره

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