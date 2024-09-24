المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قلقون حيال تكرار كوارث غزة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في أول مؤتمر صحفي لها قالت إن الحكومة الإيرانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وغزة ولبنان وتعتبر ذلك مثالا على التهديد للإنسانية.

وأضافت مهاجراني نحن قلقون من تكرار مأساتي غزة ورفح ونطالب بضرورة تدخل مجلس الأمن بشكل عاجل، وتابعت ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان جرائم الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيؤكد على أن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الجرائم.

وعن زيارة الرئيس إلى نيويورك اشارت إلى إنه بالنظر إلى عدم الاستقرار في المنطقة فإن هذه الزيارة يمكن أن تفتح الطريق أمام السلام المستدام.

/انتهى/