جامعة الدول العربية تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان امس قال إنه لا بد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يمكن تكرار مأساة غزة في لبنان، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الخطير يمثل اعتداء صارخا على السيادة اللبنانية، ويهدد بتفجر الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة للجميع.

وأضاف أبو الغيط أن العالم وخاصة القوى الكبرى ذات التأثير، عليه تحمل مسؤولياته نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية، مؤكدا تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات.

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