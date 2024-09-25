وزير الطاقة: إيران تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع بريكس في مجال الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس علي آبادي، الذي زار روسيا اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع وزراء الطاقة لدول بريكس، لدى وصوله إلى موسكو، في إشارة إلى الموقع الجغرافي المميز لإيران لتعزيز وتطوير التعاون مع أعضاء بريكس: تقدم إيران في هذه القمة اقتراحات لتطوير التعاون الصناعي والفني، مع إيلاء اهتمام خاص للطاقة المتجددة ويتم التخطيط لبرنامج شامل في هذا المجال.

وذكر: ان بريكس مؤسسة مهمة للغاية ولها قيمة وأهمية خاصة من مختلف الجوانب، بما في ذلك الاقتصادية.

كما أشار وزير الطاقة إلى أهمية هذه القمة في مجال الطاقة وأضاف: باعتبار أن بعض أعضاء مجموعة بريكس هم من كبار منتجي الطاقة في العالم وجزء آخر من مستهلكي الطاقة، فإن أهمية عقد القمة تكمن في تضاعف.

وذكر: أن إيران على تواصل وتفاعل مع روسيا من الشمال، ومن خلال ذلك مع الصين، ومن الجنوب مع السعودية والإمارات، وهذا يخلق موقعا متميزا لتعزيز وتطوير تعاون أعضاء بريكس مع إيران في مسألة الطاقة.

وقال علي آبادي إن هذه القمة توفر فرصة جيدة لخلق تعاون شامل ومفيد بين أعضاء بريكس، مضيفا: ستقدم إيران مقترحات لتطوير التعاون الصناعي والفني في هذه القمة؛ وبالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص للطاقة المتجددة بحيث تم التخطيط لبرنامج شامل في هذا المجال.

/انتهى/