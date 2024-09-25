ايران: قمع الاحتجاجات ضد جرائم الكيان الصهيوني في أمريكا واوروبا انتهاك لحرية التعبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان انتقد علي بحريني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم (الأربعاء)، في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، بشدة دعم أمريكا للكيان الصهيوني، ووصف هذا الدعم بأنه انتهاك واضح لاتفاقية معاقبة الإبادة الجماعية.

كما أعرب علي البحريني عن قلقه العميق إزاء اعتقال أكثر من 3000 متظاهر، بينهم أساتذة جامعات، في أكثر من 60 جامعة في الولايات المتحدة ، خاصة في الاحتجاجات ضد الجرائم الإسرائيلية.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير إن تصرفات الولايات المتحدة هذه في قمع الاحتجاجات تنتهك بشدة حرية التعبير والتجمع.