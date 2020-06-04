من المعيب أن يحمل ترامب "الإنجيل" وهو يأمر بقتل مواطنيه

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني هاجم نظيره الأمريكي دونالد ترامب لحمله الإنجيل وهو يأمر بقتل مواطنيه.

وقال روحاني خلال كلمة له بمناسبة ازاحة الستار عن بعض المشاريع الإقتصادية إن “الإنجيل الذي يدعو للإنسانية كتاب مقدس بالنسبة للمسلمين ولكافة الأديان السماوية ومن المخجل والمخزي حمله من قبل الرئيس الأمريكي وهو يأمر بالقتل وارتكاب الجرائم بحق شعبه”.

واضاف : "الشعب الأمريكي اصبح ينظر الى البيت الأبيض بكراهية ونحن نعرب عن مواساتنا معه وندين بشدة الجرائم التي ترتكب ضده بأوامر من البيت الأبيض."

وأكد الرئيس الإيراني ان قضية المواطن الأسود “جورج فلويد” الذي تعرض لظلم كبير وقتل بطريقة وحشية اصبحت حدثا عالميا؛ مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعيش أسوأ ظروفها على الإطلاق.

هذا وقد ظهر الرئيس الأمريكي في فيديو له وهو يترجل خارج البيت الأبيض ويقف أمام الكنيسة ويرفع الإنجيل في يده محاولاً إستعطاف الجمهور واللعب على الوتر الديني.

وتستمر الإحتجاجات التي اندلعت في أمريكا على خلفية مقطع مقتل "جورج فلويد" الذي أثار سخطاً وغضباً عارماً جاب الولايات الأمريكية.

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