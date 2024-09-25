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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٩ م

الخارجية الايرانية تدين البيان الامريكي الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث

الخارجية الايرانية تدين البيان الامريكي الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الامريكي والاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث؛ "تنب الكبرى" و"تنب الصغرى" و"بوموسى".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم الخارجية في تصريح له اليوم : ان الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى)، هي جزء لا ينفصل عن ارض ووحدة الاراضي الايرانية، وعليه فإن اي تصريح يصدر عن اطراف اخرى حولها، لا اساس له من الصحة اطلاقا ومرفوض نهائيا.

وتابع كنعاني : ان تكرار مزاعم لا اساس لها من قبل الامارات حول الجزر الايرانية الثلاث، وصدور بيانات سياسية مشتركة عن هذا البلد واطراف اخرى، اذ يفتقر الى المصداقية، لن يسبب اي خلل في الوضع القانوني السائد على هذه الجزر الايرانية، او فرض السيادة الايرانية عليها.

رمز الخبر 1948902

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