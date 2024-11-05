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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٠ ص

وزيرة الطرق الايرانية تزور جزيرة بوموسي لوضع حجر الاساس لبناء 110 وحدة سكنية في الجزيرة

وزيرة الطرق الايرانية تزور جزيرة بوموسي لوضع حجر الاساس لبناء 110 وحدة سكنية في الجزيرة

وصلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، فرزانة صادق صباح اليوم الثلاثاء الى جزيرة بوموسى في الخليج الفارسي برفقة محافظ هرمزكان مهدي دوستي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانة صادق، برفقة محافظ هرمزكان مهدي دوستي، صباح اليوم الثلاثاء، جزيرة بوموسى وكان في مسؤولو مقاطعة بوموسي.

الغرض من هذه الرحلة التي قامت بها وزيرة الطرق والتنمية الحضرية ليوم واحد، هو وضع حجر الاساس لبناء 110 وحدة سكنية في جزيرة بوموسى وفحص حالة المرافق الحضرية والبنية التحتية والاتصالات في الجزيرة، فضلاً عن قدرات التنمية الحضرية للجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي.

وزيرة الطرق الايرانية تزور جزيرة بوموسي لوضع حجر الاساس لبناء 110 وحدة سكنية في الجزيرة

تجدر الإشارة إلى أن جميع أراضي جزيرة بوموسي مسجلة كأراضي وطنية في المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحسب قانون الإسكان، تم وضع خطة بناء 110 وحدة سكنية في جزيرة بوموسي في أكتوبر وستدخل مرحلة التشغيل اليوم.

لقد أعلنت بالفعل سلطات وزارة الطرق والتنمية الحضرية أنه وفقًا للوائح، تعطى الأولوية لسكان الجزيرة، ولكن في الأولوية التالية، يمكن أيضًا لأي شخص ايراني يتقدم للعيش في الجزيرة أن يصبح صاحب منزل في الجزيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950389

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