بزشكيان: الكيان الصهيوني وداعميه هم أكبر الإرهابيين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، الخميس، بعد انتهاء رحلته إلى نيويورك: في الأيام الثلاثة التي قضيناها هناك، أجرينا محادثات مع رؤساء أكثر من 15 دولة، وفي معظم هذه المحادثات،تمت مناقشة قضايا غزة وفلسطين ولبنان، والاحتلال الإسرائيلي وداعميهم.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني وداعميه هم أكبر الإرهابيين، لأنهم يقتلون بسهولة الأبرياء في غزة ولبنان ويدمرون منازلهم بما لديهم من أدوات وقوة. لقد أغلقوا الطرق ولا يسمحون بوصول الماء والغذاء والدواء إليهم.

وأشار إلى لقاءاته على هامش هذه القمة، وقال: «كان لنا لقاء مع الإيرانيين المقيمين في أميركا، وممثلين وسائل الإعلام، والساسة والباحثين الإيرانيين الموجودين في أميركا، وأجرينا حواراً مع وسيلتين إعلاميتين أميركيتين».

وأضاف الرئيس: ألقيت كلمة في الامم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التقى وزير خارجيتنا وتحدث مع نظرائه من مختلف البلدان وتطرق اخر تطورات المنطقة والعالم.

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