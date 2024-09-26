بزشكيان يختتم زيارته لنيويورك عائدا الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نهى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان زيارته الى نيويورك، مساء الاربعاء وغادرها عائدا الى البلاد بعد زيارة استمرت اربعة ايام شارك فيها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والقى كلمة فيها، للمشاركة في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للامم المتحدة وتبيان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا الدولية.

وتراس بزشكيان خلال الزيارة وفدا رفيعا ضم في عضويته كلا من محمد جواد ظريف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية ومهدي سنائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ومحسن حاج ميرزائي مدير مكتب رئيس الجمهورية وعلي طيب نيا كبير مستشاري رئيس الجمهورية ومحمد مهدي طباطبائي مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات.

ويذكر ان وزير الخارجية السيد عباس عراقجي كان قد بدا زيارته الى نيوروك على راس وفد مساء الجمعة الماضية، وما زال موجودا في نيويورك. ويرافق عراقجي كل من مجيد تخت روانجي مساعده للشؤون السياسية وكاظم غريب ابادي مساعده للشؤون القانونية والدولية.

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