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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٩ م

الرئیس الإيراني یزور قطر يوم الاثنین القادم

الرئیس الإيراني یزور قطر يوم الاثنین القادم

یزور الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" یوم الاثنین 30 سبتمبر دولة قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه مسعود بزشکیان يوم الاثنين 30 سبتمبر إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في رحلة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

و يعد اللقاء والتحدث مع القادة والمسؤولين في قطر من برامج زیارة بزشکیان إلى قطر التي تستغرق يومين .

ويتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عامًا بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

/انتهی/

رمز الخبر 1948944

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