إيران وجنوب أفريقيا تؤكدان على تطوير التعاون في قطاع الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة في هذا الاجتماع، في إشارة إلى قدرات إيران وإمكانياتها في مجال الطاقة: نحن مستعدون لمشاركة هذه القدرات الفنية والمتخصصة مع الدول الأعضاء في بريكس، بما في ذلك جنوب أفريقيا.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعضاء وفدي البلدين أكد "علي آبادي" و"مينتاشي" على توسيع التعاون الثنائي في مجال استخدام المعرفة وخبرة المهندسين الإيرانيين في صناعة الكهرباء في جنوب أفريقيا.

كما ناقش الطرفان في هذا الاجتماع التعاون في ذكاء سلسلة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن استخدام التقنيات الجديدة.

وأعرب وزير الطاقة، الذي زار موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء طاقة بريكس بدعوة رسمية، عن مقترحات وآراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون في إطار هذه المجموعة.

وكان هذا الاجتماع واحدًا من حوالي 250 حدثًا لمجموعة بريكس من المقرر أن يتم التخطيط لها خلال فترة الرئاسة الدورية للمجموعة في عام 2024. وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون من جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية التي تمت دعوتها إلى بريكس منذ بداية 2024 وكان حضورها ضعيفا في فعاليات هذه المجموعة.

كما حضر علي آبادي الاجتماع العام للطاقة في موسكو مساء الخميس، والذي عقد بحضور وخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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