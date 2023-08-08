ممثل جنوب إفريقيا: إيران وقفت إلى جانب جنوب إفريقيا وجعلتنا أحراراً / إيران لديها حضارة قوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أنيل سوكلال، ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس: إيران لديها حضارة قوية ووقفت إلى جانب جنوب إفريقيا وحررتنا. سافر مانديلا إلى إيران بعد إطلاق سراحه من السجن.

وأضاف: نريد أن نكون ليس فقط لمصلحة 5 دول ولكن ايضا لكل العالم، وستستضيف جنوب إفريقيا عام 2023 اقامة هذه القمة. نواجه عام مليء بالتحديات ولكنه مليء بالفرص أيضًا. تمنحنا مجموعة بريكس الفرصة للتعامل بشكل جماعي مع الظروف الاقتصادية والتجارية والسياسية للعالم الحالي.

وقال ممثل جنوب إفريقيا بصفته الرئيس التناوب لمجموعة بريكس: "لدينا تحديات متشابهة للغاية". ليس لدينا روح تعاونية. استقطب كوفيد العالم وخلق فرصة لمواجهة تحد مشترك. قامت بعض الدول بتخزين اللقاح ونحن في روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، أنشأنا نظامًا للتعامل مع تأثير كوفيد.

في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، تابع: هذه ليست مشكلة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها حرب بين العالم الغربي وروسيا. قلنا في دول مجموعة بريكس أننا سوف نشارك مع جميع البلدان.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا: منذ عام 2019، قال قادة بريكس إنه يجب علينا إنشاء بنية متساوية للعالم. تمثل دول بريكس العديد من دول جنوب الكرة الأرضية. الهند وروسيا والبرازيل من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم. لقد تغير الزمن وتتعاون دول بريكس مع العالم كله.

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