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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٢٦ م

جنوب افريقيا: لا علم لنا بوجود اي تهديد ايراني للسفير الاميركي

جنوب افريقيا: لا علم لنا بوجود اي تهديد ايراني للسفير الاميركي

اعرب المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب افريقيا عن استغرابه لمزاعم صحيفة اميركية بوجود تهديد ايراني للسفير الاميركي في بريتوريا، وصرح بان بلاده لا علم لها بوجود اي تهديد من هذا القبيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا "لونغا نغكينغيليلي" في تصريحه لموقع "بلومبريغ" الامريكي، أن سلطات بلاده “ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد، لانا ماركس”.

ووصف نغكينغيليلي التقارير الأمريكية حول هذا الموضوع بـ”المفاجئة” بالنسبة إلى بلاده، وقال : علمنا بهذا التقرير فقط صباح اليوم؛ مضيفا أن “وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا، "ناليدي باندور"، قد تصدر بيانا في وقت لاحق.

بدوره فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، اليوم، صحة مزاعم المسؤولين الامريكيين في هذا الخصوص؛ مؤكدا : ان هكذا تصريحات عارية عن الصحة تشكل جزءا من الحملة الاستخبارية التي تشنها ادارة ترامب ضد ايران.

رمز الخبر 1907614

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