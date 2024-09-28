رضائي: على سوريا والعراق وإيران أن تقرر في أسرع وقت ممكن لمواجهة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، على صفحته الشخصية، في إشارة إلى هجمات الصهاينة على بيروت: "عصابة نتنياهو الإجرامية والعنصرية لن تتوقف من جرائمها فقط عن طريق الادانات وبعد لبنان فيذهبون إلى دمشق، ثم إلى بغداد، بل وربما يهاجموا إيران؛ لذلك، يجب على حكومات سوريا والعراق وإيران اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن.

كما أكد رضائي في رسالة أخرى: أنه أصبح من الواضح أن المنظمات الدولية وزعماء العالم، مهدوا الطريق لعصابة نتنياهو الإجرامية والعنصرية من خلال مماشاتهم معه. وإذا لم يقف احرار العالم بوجه الاحتلال، سيشهد التاريخ واحدة من اصعب أوقاته.

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