وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري اعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي العامل الرئيسي وراء الجرائم التي تحدث كونها هي من تزودالكيان الإسرائيلي بالقنابل والأسلحة.

وأضاف كوثري أن العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية في لبنان يظهر عجزه أمام قوى المقاومة.

ولفت کوثري إلى أن قائد الثورة الإسلامية قال بوضوح أنه يجب توجيه ضربة قاتلة الى جسد هذه الكيان الغاصب متابعا ومن المتوقع مننا الشعب والمقاومة ان نسير في هذا الاتجاه وبالطبع هذه الاجراءات يجب ان تكون محسوبة ومدروسة وان تنفذ في الوقت والزمان المناسب لنمنع وقوع الجرائم.

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