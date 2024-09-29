فيديو... مكان استشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه في بيروت

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة مكان استشهاد السيد حسن نصر الله ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت.