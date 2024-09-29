https://ar.mehrnews.com/news/1949042/ ٢٩/٠٩/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م رمز الخبر 1949042 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٩/٠٩/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م فيديو... مكان استشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه في بيروت يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة مكان استشهاد السيد حسن نصر الله ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت. تحميل 6 MB رمز الخبر 1949042 کپی شد محتوى ذات صلة حزب الله يقصف معسكر أوفيك بصلية من صواريخ فادي 1 حزب الله: المقاومة الإسلامية تزف القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي البحرين... مسيرات حاشدة تنديداً بجريمة اغتيال السيد نصر الله ورفضاً للتطبيع رئيس وزراء العراق ينعى السيد نصر الله: الشعوب هي المنتصر النهائي معزيا باستشهاد السيد نصرالله...العميد قاآني: سنقف الى جانب حزب الله حتى فتح فلسطين وتحرير القدس سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك وصور سمات لبنان حزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله
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