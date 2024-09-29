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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م

فيديو... مكان استشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه في بيروت

فيديو... مكان استشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه في بيروت

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة مكان استشهاد السيد حسن نصر الله ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تحميل 6 MB

رمز الخبر 1949042

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