إستشهاد 3 من منتسبي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في غارة على بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان إنها "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف شهدائها القادة الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية. والرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان والرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال".

وقالت أن القادة الثلاثة "ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".

وأكدت أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الإحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".

واستهدف طيران الاحتلال لأول مرة شقة سكنية خارج الضاحية الجنوبية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل تجاه أحد الشقق في منطقة الكولا في بيروت.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران الاحتلال الحربي مناطق خارج الضاحية الجنوبية منذ بدء هجومه الواسع على لبنان.

ويشن الكيان الاسرائيلي عدوانا واسعا على مناطق جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد والضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني إن العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، أدى لاستشهاد نحو 1700 شخص.

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