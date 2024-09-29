معزيا باستشهاد السيد نصرالله...العميد قاآني: سنقف الى جانب حزب الله حتى فتح فلسطين وتحرير القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اعرب عن تهنئته وتعزيته باستشهاد القائد العظيم للمقاومة الإسلامية الشهيد السيد حسن نصرالله.

وقال العميد قاآني في رسالة تعزيته: "إن استشهاد القائد المجاهد لحزب الله السيد حسن نصر الله مظلوماً أحزننا جميعاً وأحزن جبهة المقاومة الإسلامية وأحرار العالم. انه قضى هذا العزيز الراحل كل حياته المباركة والمفتخرة في ساحة المعركة مع أخبث أعداء الإسلام والقرآن وضحى بدمه الإلهي وحياته الثمينة في سبيل المثل الإسلامية السامية ونصرة شعب فلسطين المظلوم وعزة الشعب اللبناني".

وأضاف: "لقد قاد سيد المقاومة حركة حزب الله بروحانيته وإجراءاته الجريئة ووصل إلى قمم الكرامة والقوة الروحية والجهادية التي لا نهاية لها. وان قيادة معارك حرب تموز الصعبة والحرب مع داعش والتكفيريين في سوريا والعراق صفحات ذهبية من كتاب الجهاد العظيم لذلك الشهيد السعيد".

وتابع: "انني بقلبٍ مفجوع، ولكن راجيا الى التوفيق الإلهي، اهنئ إخوة المقاومة الإسلامية العظيمة في حزب الله وأسرة ذلك الشهيد العزيز الصابرة وجميع اخواني في جبهة المقاومة، وسنستمر إن شاء الله المسار والمدرسة حتى فتح فلسطين وتحرير القدس الشريف".

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