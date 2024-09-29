ایران تتوج ببطولة العالم لسانداي في الووشو للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت بطولة العالم التاسعة للووشو للشباب رسمياً صباح يوم الأربعاء الماضي في بروناي، وانتهت ظهر اليوم الأحد.

كما تمكنت قافلة بلادنا من الووشو من الفوز بـ 23 ميدالية ملونة، منها 9 ذهبية و9 فضية و5 برونزية، في نهاية هذه المعارك التي شارك فيها 800 رياضي و50 دولة، فازت 30 دولة بميداليات في هذا الحدث.

وتحققت هذه النتائج في ظرف حصل منتخب بلادنا على بطولة العالم بـ 7 ذهبيات و3 فضيات في فئة السانداي وجاءت الصين في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، وجاءت مصر في المركز الثالث بـ 2 ذهبيات و4. البرونز.

/انتهى/