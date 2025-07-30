منتخب الساندا الإيراني يحرز 7 ميداليات ذهبية ويفوز ببطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت بطولة آسيا للشباب الثانية عشرة للووشو في الفترة من 26 إلى 30 يوليو في جيانغين، الصين.

وفي ختام المنافسات، فاز فريق الساندا الإيراني بالبطولة بجدارة، محرزًا 7 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وأخرى برونزية، ليصل إجمالي الميداليات إلى 9 ميداليات ملونة، متفوقًا بفارق كبير على الصين المضيفة.

في منافسات الساندا الإيرانية، فاز إحسان جوهري بالميداليات الذهبية في وزن 45 كجم، ورضا خانكشي في وزن 56 كجم، وأمير حسام محمدي في وزن 60 كجم، وعلي رضائي في وزن 65 كجم، وأمير رضا كرمي في وزن 80 كجم، ويكتا أديبي في وزن 52 كجم للفتيات، ورضوان موشاني في وزن 60 كجم، وأمير مهدي شيردل بالميدالية الفضية في وزن 75 كجم، ومريم نايجي في وزن 56 كجم للفتيات.

وفي التالو، فاز الفريق الإيراني بميداليتين ذهبيتين و5 فضيات و6 برونزيات، ليصل إجمالي الميداليات الملونة إلى 13 ميدالية. وفي التالو، فاز رامتين سياه ماستي بالميدالية الذهبية في فئة نانشوان للناشئين، وسابا راميان بالميدالية الذهبية في فئة نانشوان للناشئين.

فاز أمير محمد رستم زاده بالميدالية الذهبية في فئة نانشوان للناشئين، وهيليا تشيراغي، ومحمد بارسا مدادي، ورضا سياه ماستي في فئة داوشو للناشئين، وفريق المبارزة للناشئين، المكون من محمد بارسا مدادي ويونس خداي، بالميداليات الفضية.

فاز رامتين سياه ماستي بالميدالية الذهبية في فئتي نانشوان للناشئين ونانشوان للناشئين، وهاستي عسكري، وصبا راميان، وهيليا تشيراغي.

في فئتي الساندا والتالو، حققت إيران المركز الرابع في بطولة آسيا للووشو بمجموع 22 ميدالية ملونة (9 ذهبيات، 6 فضيات، و7 برونزيات).

في فئتي الساندا والتالو، حققت إيران المركز الرابع في بطولة آسيا للووشو بمجموع 22 ميدالية ملونة (9 ذهبيات، 6 فضيات، و7 برونزيات).

في الترتيب العام، تصدرت الصين الترتيب العام بـ 17 ذهبية و19 ميدالية، تلتها هونغ كونغ في المركز الثاني بـ 13 ذهبية و22 ميدالية، ثم إندونيسيا في المركز الثالث بـ 12 ذهبية و30 ميدالية.

في النسخة السابقة من هذه المنافسات، التي أقيمت في ماكاو قبل عامين حصدت رياضة الووشو الإيرانية 13 ميدالية ملونة، منها 8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

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