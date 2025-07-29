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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ ص

بطولة آسيا للووشو.. الإيراني "خانکشی" يُحرز الميدالية الذهبية في نهائي وزن 56 كغم

بطولة آسيا للووشو.. الإيراني "خانکشی" يُحرز الميدالية الذهبية في نهائي وزن 56 كغم

في اليوم الرابع من بطولة آسيا للووشو للشباب، تغلب الریاضی الایرانی "رضا خانکشی" على منافسه الهندي في نهائي وزن 56 كغم، مُحرزًا الميدالية الذهبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت في26 تموز/یولیو الجاري، منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة آسيا للووشو ومختلف الفئات العمرية، في مدينة جيانجين الصينية وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع والأخير من منافسات الساندا، واجه الرياضي الايراني رضا خانكشي الهندي سينغ مايانجلامبام في نهائي وزن 56 كغم، مُتغلبًا على خصمه بنتيجة 2-1، مُحرزًا الميدالية الذهبية.

كان الهندي مايانجلامبام قد أقصى اللاعب الصيني في الجولة السابقة. وتغلب خانكشي على سهاتمرات ياغميروف من تركمانستان ليصل إلى نهائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1961059
جواد ماستری فراهانی

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