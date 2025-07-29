بطولة آسيا للووشو.. الإيراني "خانکشی" يُحرز الميدالية الذهبية في نهائي وزن 56 كغم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت في26 تموز/یولیو الجاري، منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة آسيا للووشو ومختلف الفئات العمرية، في مدينة جيانجين الصينية وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع والأخير من منافسات الساندا، واجه الرياضي الايراني رضا خانكشي الهندي سينغ مايانجلامبام في نهائي وزن 56 كغم، مُتغلبًا على خصمه بنتيجة 2-1، مُحرزًا الميدالية الذهبية.

كان الهندي مايانجلامبام قد أقصى اللاعب الصيني في الجولة السابقة. وتغلب خانكشي على سهاتمرات ياغميروف من تركمانستان ليصل إلى نهائي.

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