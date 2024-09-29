عارف: على الدول الإسلامية اتخاذ إجراءات فورية لدعم لبنان وفلسطين/ الصهاينة سينالون عقوبة هذه الجرائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن تعازيه للشعب والحكومة في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، وقال: يجب على الدول الإسلامية أن تتخذ موقفا حاسما واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لنصرة لبنان وفلسطين، مشددا على ان هذا واجب إنساني وأخلاقي وإسلامي تجاه إخواننا وأخواتنا المضطهدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم (الأحد)، أدان عارف جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في هجومه الواسع على المناطق المدنية والسكنية في لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت واستشهاد السيد حسن نصر الله، وقال : إن هذا العمل هو ذروة وحشية الكيان، ولقد تم بعلم ودعم أمريكا.

وشدد النائب الأول للرئيس على أن السيد حسن نصر الله كان حقا عالما وشخصية عظيمة في العالم الإسلامي والعالم الشيعي، وقال: إن خدماته للبنان والمنطقة والعالم الإسلامي برمته، وخاصة في قضية فلسطين، ليست خفية عن أحد، ويجب تكريم شخصيته والاحتفاء بها على أعلى مستوى ممكن داخل لبنان وخارجه.

وفي استمرار لهذا الاتصال الهاتفي، ذكر عارف أن الكيان الصهيوني مسؤول عن هذه الجريمة ويجب أن يحاسب عليها، وأكد أن الصهاينة سيذوقون عقوبة هذه الجرائم بالتأكيد.