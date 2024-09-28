وزير الخارجية الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية بلادنا نقل خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب تعازي شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة استشهاد قائد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله الى شعب وحكومة لبنان.

وأشار السيد عباس عراقجي في هذا الاتصال إلى مكانة السيد حسن نصر الله كشخصية شجاعة ومؤثرة ومجاهد الذي لعب دورا لا يعوض في ترسيخ وتطوير مدرسة المقاومة ضد الكيان الصهيوني الظالم والمحتل.

وقال وزير الخارجية إن استشهاده خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدا أن دماء هذا الرجل العظيم ستقوي شجرة المقاومة بلا شك.

وصف عراقجي العمل الجبان الذي قام به النظام الصهيوني باغتيال السيد حسن نصر الله من خلال هجومه الغاشم على المناطق السكنية والمدنية في بيروت بأنه اعتداء واضح على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وجريمة حرب.

وحول أهمية شرح هذه الجريمة المشينة أمام الرأي العام في المنطقة والعالم، قال: "يجب توضيح أبعاد هذه الجريمة النكراء للرأي العام في المنطقة والعالم وتوثيقها دوليا".

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