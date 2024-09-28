  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ م

خلال اتصال هاتف مع نظيره اللبناني؛

وزير الخارجية الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي

وزير الخارجية الايراني: استشهاد السيد حسن نصرالله خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي

اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي ان استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي وجريمة حرب واعتداء على سيادة لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية بلادنا نقل خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب تعازي شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة استشهاد قائد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله الى شعب وحكومة لبنان.

وأشار السيد عباس عراقجي في هذا الاتصال إلى مكانة السيد حسن نصر الله كشخصية شجاعة ومؤثرة ومجاهد الذي لعب دورا لا يعوض في ترسيخ وتطوير مدرسة المقاومة ضد الكيان الصهيوني الظالم والمحتل.

وقال وزير الخارجية إن استشهاده خسارة كبيرة للبنان وشعوب المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكدا أن دماء هذا الرجل العظيم ستقوي شجرة المقاومة بلا شك.

وصف عراقجي العمل الجبان الذي قام به النظام الصهيوني باغتيال السيد حسن نصر الله من خلال هجومه الغاشم على المناطق السكنية والمدنية في بيروت بأنه اعتداء واضح على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وجريمة حرب.

وحول أهمية شرح هذه الجريمة المشينة أمام الرأي العام في المنطقة والعالم، قال: "يجب توضيح أبعاد هذه الجريمة النكراء للرأي العام في المنطقة والعالم وتوثيقها دوليا".

/انتهى/

رمز الخبر 1949017

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات