عارف يغادر طهران متوجها إلى يريفان للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تنه غادر محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس إلى يريفان صباح اليوم كضيف خاص على رأس وفد وبدعوة من رئيس وزراء أرمينيا الرئيس الدوري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومن بين خطط النائب الأول للرئيس في هذه الرحلة التي تستغرق يومًا واحدًا إلقاء كلمة أمام اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتحدث مع بعض رؤساء وزراء الدول المشاركة في هذه القمة.

وفي اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا، تجري عملية انضمام إيران إلى هذا الاتحاد الذي يضم جزءا مهما من جيران إيران الشماليين، وهم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروسيا.

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