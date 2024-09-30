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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص

رئيس البنك المركزي يشارك في مؤتمر البنوك المركزية للتعاون الاسلامي في اسطنبول

رئيس البنك المركزي يشارك في مؤتمر البنوك المركزية للتعاون الاسلامي في اسطنبول

توجه رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين مساء يوم الاحد الى اسطنبول للمشاركة في الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للبنوك المركزية لمنظمة التعاون الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يراس فرزين خلال الزيارة وفدا رفيعا، ويجري خلالها محادثات تتناول توسيع العلاقات والتعاون المالي مع البلدان الاعضاء.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر اخر مستجدات النمو الاقتصادي والتضخم بالبلدان الاعضاء بمنظمة التعاىون الاسلامي وكذلك ابعاد استخدام التكنولوجيات الحديثة في الصيرفة الالكترونية بين الدول الاعضاء.

ويذكر ان التجارة غير النفطية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بلغت 32.2 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي بزيادة 14 بالمائة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949066

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