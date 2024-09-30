مسؤول ايراني: بدء مفاوضات لإنشاء قناة مالية مشتركة بين الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمدرضا فرزين على هامش اجتماع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: "استخدام أساليب جديدة لتسهيل التحويلات المالية للسياح ورجال الأعمال وكذلك تكوين غرف مقاصة ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل خلق القناة المالية المشتركة واستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية هو المحور الرئيسي للمفاوضات في هذا الاجتماع".

وأضاف محافظ البنك المركزي الايراني: "لم يتم طرح هذه القضية بشكل متعدد الأطراف، ولكن تم طرحها بالفعل بشكل ثنائي مع أعضاء الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، ونحن نعتزم متابعتها وتنفيذها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

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