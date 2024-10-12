اجتماع محافظي البنك المركزي الإيراني والروسي في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن البنك المركزي، التقى محمد رضا فرزين المحافظ العام للبنك المركزي مع إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي، في روسيا. وفي هذا اللقاء تشاور الجانبان وتحدثا حول تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي حضره كاظم جلالي سفير إيران في موسكو، تم بحث آخر تطورات الخطط المشتركة للتعاون النقدي والمصرفي والمالي بين البلدين وتم تبادل الآراء.

وعقد الاجتماع الثاني لمحافظي البنوك المركزية لدول بريكس يوم امس في موسكو. وتعد روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من الأعضاء المؤسسين لها، كما انضمت جمهورية إيران الإسلامية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس في عام 2024.

ومن المقرر أن تعقد القمة الرابعة عشرة للدول الأعضاء في مجموعة بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر هذا العام في كازان روسيا.

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