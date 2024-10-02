وزير التربية والتعليم الايراني يصل إلى سلطنة عمان من أجل المشاركة في اجتماع الإيسيسكو

وبحسب وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير التربية والتعليم الايراني علي رضا كاظمي والوفد المرافق له إلى مسقط للمشاركة في اجتماع منظمة التربية والعلوم والثقافة للعالم الإسلامي (الإيسيسكو).

وولدى وصوله، كان في استقبال الوفد الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان موسى فرهنك، ونائب وزير التربية والتعليم العماني عبدالله البحري، ومدير عام التربية والتعليم بمحافظة مسقط سيد البداري.

وفي الاجتماع الأولي للوفد الإيراني والجانب العماني، تمت مناقشة خطط هذا الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، بالإضافة إلى آخر الإجراءات المتخذة لمتابعة الموافقات السابقة للإيسيسكو، وإبداء الآراء.

كما ناقش وزير التربية والتعليم في بلادنا القضايا المتعلقة بالإيرانيين المقيمين وخاصة الطلاب والمدرسة الإيرانية في مسقط، وذلك خلال لقاء السفير وأعضاء سفارة الجمهورية الإسلامية في مسقط مع الوفد الإيراني.

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