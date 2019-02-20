مسؤول عماني يعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني في مسقط حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، عبّر آل سعيد عن سروره للمشاركة في مراسم اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ان هنالك طاقات جيدة في قطاع التكنولوجيا ينبغي تفعيلها.

وفي مستهل اللقاء ثمن السفير الايراني حضور المستشار الاعلى للسلطان قابوس ورئيس المجلس الاعلى للابحاث في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، كضيف شرف في مراسم الاحتفال بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واشار نوري شاهرودي الى اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتطوير العلاقات مع سلطنة عمان، معلنا الاستعداد لتوطيد وتعزيز العلاقات في جميع المجالات خاصة العلوم والتكنولوجيا، لافتا الى بعض اهم منجزات البلاد خلال الاعوام الاربعين الماضية.