وکالة مهر ستنشر تفاصيل حول القواعد العسكرية الاسرائيلية التي تم استهدافها من قبل إيران بعد قليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لحقت أضرار كبيرة بهذا الکیان خلال عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد کیان الاحتلال. ورغم أن هذا الکیان حاول ان یقلل من هذه العملية الكبيرة ليغطي على فشله، إلا أن في النهاية تم الحصول على صور ومعلومات تظهر عمق فشل إسرائيل .

وفي هذا الصدد ستنشر وكالة مهر للأنباء تقريرا بتفاصيله الكاملة حول القواعد العسكرية التي تم استهدافها خلال عملية الوعد الصادق 2.

وبحسب هذا التقرير، فإن الجمهور سيفهم أن إسرائيل تعرضت لهزيمة كبيرة لدرجة أن سلطات هذه الكيان يائسة ومضطربة للغاية.

/انتهى/