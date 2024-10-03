شاهد...اهالي طهران يحيون ذكرى الشهيد نصرالله بوضع الاف من الزهور على نصب تذكاري له في ساحة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أهالي طهران اقام يوم الأربعاء تجمعا في ساحة فلسطين الشهيرة للتعبير عن حزنهم على استشهاد زعيم والامين العام لحزب الله الراحل السيد حسن نصر الله، وكذلك للتعبير عن سعادتهم وامتنانهم لعملية الوعد الصادق الثانية ضد النظام الإسرائيلي.

وتجمع الناس من مختلف الشرائح للتعبير عن دعمهم لجبهة المقاومة ورددوا شعارات مناهضة للصهيونية.

استشهد الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله السيد حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت في 27 سبتمبر.

في مساء الثلاثاء، شنت إيران هجومًا انتقاميًا على فلسطين المحتلة بوابل من صواريخها الباليستية وفرط صوتية، حيث قال الحرس الثوري الإسلامي إن 90٪ منها أصابت الأهداف.

جاءت العملية ردًا على اغتيال الكيان الصهيوني لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية وزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وقائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان.

/انتهى/