إيران ترفض مزاعم واشنطن حيال تدخل طهران في الانتخابات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، إسماعيل بقائي، المزاعم الأمريكية بأن إيران تسعى للتدخل في انتخابات هذا البلد عبر الذكاء الاصطناعي .



وقال بقائي: "إن هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتي يطرحها بعض السياسيين والمؤسسات الأمريكية تستخدم لأغراض سياسية".



وقال متحدث الخارجية: "إن الحكومة الأمريكية، التي لها تاريخ طويل من التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ليست في وضع يسمح لها بتوجيه مثل هذه الاتهامات إلى دول أخرى".



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