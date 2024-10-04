إيران ترفض مزاعم واشنطن حيال تدخل طهران في الانتخابات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، إسماعيل بقائي، المزاعم الأمريكية بأن إيران تسعى للتدخل في انتخابات هذا البلد عبر الذكاء الاصطناعي .
وقال بقائي: "إن هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتي يطرحها بعض السياسيين والمؤسسات الأمريكية تستخدم لأغراض سياسية".
وقال متحدث الخارجية: "إن الحكومة الأمريكية، التي لها تاريخ طويل من التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ليست في وضع يسمح لها بتوجيه مثل هذه الاتهامات إلى دول أخرى".
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المزاعم الأمريكية بشأن تدخل طهران في انتخابات هذا البلد عبر الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، إسماعيل بقائي، المزاعم الأمريكية بأن إيران تسعى للتدخل في انتخابات هذا البلد عبر الذكاء الاصطناعي .
رمز الخبر 1949219
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