 بعد لبنان وغزة..'عين' كيان الاحتلال على دولة عربية اخرى!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المصادر: "سنجد الرد المناسب، سواء للهجوم بطائرة بدون طيار على جنودنا في الجولان أو غير ذلك. من الواضح أن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة، ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت"، حسب تعبيرها.

وتشكل فصائل عراقية بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، المقاومة الإسلامية في العراق.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في فلسطين المحتلة دعما للمقاومة الفلسطينية ونصرة لاهل غزة.

وأعلن جيش الإحتلال، أمس الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده من لواء جولاني بشمال فلسطين المحتلة، فيما قالت وسائل إعلام الاحتلال، أن الهجوم ناتج عن طائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال، أن "الجنديين الإسرائيليين اللذين أعلن عن مقتلهما ليل الثلاثاء والأربعاء كان نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في قاعدة عسكرية شمال الجولان".

وأضافت أن الضربة بالطائرة العراقية تسببت أيضا بإصابة 23 جنديا آخر.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجنديين اللذين قتلا في الهجوم الذي أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عنه هما الرقيب دانيال أفيف حاييم صوفر (19 عاما) والعريف تال درور (19 عاما).

/نتهى/