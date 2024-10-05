أميركا تخطط لتعيين رئيس جديد للبنان معتبرة الامر اولوية تسبق وقف اطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كشف تقرير أمريكي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط نحو انتخاب رئيس للبنان، معتبرة أن هذا الأمر أولوية لها تسبق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتصعيد بين الاحتلال وحزب الله.

وقال مسئولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، إن البيت الأبيض يريد الاستفادة من الضربة الإسرائيلية لقيادة حزب الله والبنية التحتية للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد في الأيام المقبلة.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير اليوم أن لبنان بدون رئيس منذ ما يقرب من عامين، ما زاد من عدم الاستقرار وتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

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