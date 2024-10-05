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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:١٠ م

أميركا تخطط لتعيين رئيس جديد للبنان معتبرة الامر اولوية تسبق وقف اطلاق النار

أميركا تخطط لتعيين رئيس جديد للبنان معتبرة الامر اولوية تسبق وقف اطلاق النار

قال مسئولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يريد الاستفادة من الضربة الإسرائيلية لقيادة حزب الله والبنية التحتية للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد في الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كشف تقرير أمريكي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط نحو انتخاب رئيس للبنان، معتبرة أن هذا الأمر أولوية لها تسبق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتصعيد بين الاحتلال وحزب الله.

وقال مسئولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، إن البيت الأبيض يريد الاستفادة من الضربة الإسرائيلية لقيادة حزب الله والبنية التحتية للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد في الأيام المقبلة.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير اليوم أن لبنان بدون رئيس منذ ما يقرب من عامين، ما زاد من عدم الاستقرار وتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1949261
شیرین سماره

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