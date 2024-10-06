غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية وحزب الله يتصدى لمحاولة توغل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

وقال شهود إن إسرائيل نفذت 8 ضربات على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت منها ضربات بالقرب من مطار بيروت الرئيسي.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة على حي "الأمريكان" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وكرات اللهب في المناطق المستهدفة.

وتأتي الغارات بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا لسكان أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها.

ويدّعي جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة "تحوي مصالح لحزب الله"، وهو زعم لطالما كرره لتبرير ضرب أهداف مدنية.

كانت إسرائيل وسَّعت نطاق ضرباتها على لبنان، وقال مسؤول أمني لبناني إن إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب البلاد.

وخلال يوم السبت، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات الخيام والعديسة وكفركلا ومارون الراس ومعركة والزرارية وتبنين والناقورة جنوبي لبنان.

وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية في حرش مارون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما بث حزب الله صورا أظهرت استهدافه تجمع الكريوت المحاذي لساحل خليج مدينة حيفا.

وأعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ تحركا لجنود إسرائيليين في مستعمرة المنارة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

ودوّت صفارات إنذار في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة وكفار بلوم بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

وأضاف الحزب "هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة شمشون واستهدفنا أماكن تمركز ضباطها وجنودها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.

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