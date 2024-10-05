المقاومة العراقية تستهدف الكيان الصهيوني في حيفا وجنوب فلسطين المحتلة بصواريخ الأرقب

وقالت المقاومة في بيان لها إن المجاهدين هاجموا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 5-10-2024، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالاً، والثاني في جنوب فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي نصرة لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت 5-10-2024، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الاول في ضواحي حيفا شمالاً ، و الثاني في جنوب أراضينا المحتلة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

السبت ١ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ ه

انتهى/