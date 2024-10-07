الحكومة الايرانية: نأمل أن يكون الكيان الصهيوني قد تلقى الرسالة وان لايتجاوز حدوده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت فاطمة مهاجراني أنه في حكومة الوحدة يجب علينا خلق الوحدة بين كافة عناصر الحكم، وقالت: "نحن ممتنون لإخواننا في القوات المسلحة الذين أعادوا العزة الوطنية للأمة الايرانية".

وقال المتحدثة باسم الحكومة: "إن عملية الوعد الصادق الـ2 تم تنفيذها بموافقة وعلم رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ويلعب وزير الدفاع أيضًا دورًا مهمًا في هذا المجلس باعتباره أحد أعضائه".

وقال مهاجراني إن إيران لن تتقاعس عن الدفاع عن مصالحها الوطنية، ونأمل أن يكون قد تلقى الكيان الصهيوني الردع الكافي وألا يتجاوز حدوده".

وتابع: "بعد شهرين من استشهاد إسماعيل هنية الذي كان ضيفنا وشارك في حفل تنصيب الرئيس، لكنه استشهد للأسف على يد الكيان الصهيوني الغاصب، مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضبط النفس لأنه كان من المفترض وقف إطلاق النار في غزة".

وأكدت المتحدث باسم الحكومة: "خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس أظهرنا أننا لا نتجامل مع أحد في الدفاع عن وطننا".

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