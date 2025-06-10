متحدثة الحكومة الايرانية: التناقضات الأميركية إحدى التحديات التي تواجه المفاوضات الحالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في مقابلة مع قناة الميادين يوم الثلاثاء أن إيران ستواصل المفاوضات بطريقة احترافية، وأنه يجب على الولايات المتحدة توضيح مهمتها.

وردًا على تهديد ترامب بحلول بديلة لعدم الاتفاق، أكدت مهاجراني أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تقرر ما يجب أن يكون عليه موقف إيران أو لا يكون عليه. جميع خيارات إيران مطروحة على الطاولة.

كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة أن إيران أعدت نفسها لمختلف السيناريوهات، وتركز على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وجيرانها، وأن الرئيس سيسافر قريبًا إلى الصين.