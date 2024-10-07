اللواء سلامي: نلتزم بالاطار الذي حدده الامام الخامنئي لمواجهة العدو الصهيوني "لا التأخير ولا التسرع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة اللواء حسين سلامي الموجهة إلى العميد حاجي زاده: "حصولك على وسام "الفتح" من سماحة قائد الثورة الاسلامية بعد الاجراء الشجاع في تنفيذ العملية الناجحة والفعالة والرائعة والمنتصرة لمجاهدي الإسلام لعملية "الوعد صادق 2" ثأرا لدماء الشهداء ومعاقبة الكيان الصهيوني الغاشم والإرهابي والمصاص للدماء مصدر فخر واعتزاز لي".

وتابع مؤكدا: "أن هذا الحدث الميمون سيعزز عزيمة وإصرار حرس الثورة وسائر القوات المسلحة الجبارة والمدافعين عن الثورة والنظام الإسلامي في مواجهة أعداء إيران والإيرانيين ومن يهدد الأمن والمصالح الوطنية للبلاد، وسيفتح باب الابتكار في مجال زيادة قوة ردعنا، وخاصة في مجال الصواريخ الجوية والفضائية".

وأضاف: "نعرب بكل تواضع عن امتناننا لدعاء قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (مدظله العالي) لأبنائه في حرس الثورة الإسلامية ونسئل الله تعالى الصحة والعافية المستدامة لسماحته".

وتابع: "كما نؤكد للأمة الإيرانية العزيزة والنبيلة انه في إطار الإستراتيجية المعلنة للامام الخامنئي المتمثل في "عدم التأخير وعدم التسرع" في الرد على شرور الأعداء، فضلا عن شرعية وعقلانية الدفاع عن سلامة الجمهورية الإسلامية، وفي قمة الاستعدادات اللازمة، سنقضي على اى تصرف خبيث من العدو خاصة الكلب المسعور الامريكي الصهيوني في المنطقة بكل قوة وحزم وإصرار، فضلا عن الاستمرار في دعمنا لجبهة القاومة".

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