أبو شريف: أعظم إنجاز لسابع من أكتوبر كان إظهار طبيعة الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران في ملتقى "طوفان الأقصى ...بداية نصر الله": أسباب بدء عملية طوفان الأقصى واضحة وتمت العملية بسبب الاحتلال.

وذكر أن الشعب الفلسطيني يعيش في سجن كبير منذ سنوات طويلة، وأضاف: كل العمليات كانت في إطار المقاومة. ويجب أن تكون الضمائر والشعوب العالمية إلى جانبنا.

وأوضح أبو شريف: العالم يعتبر الكيان الإسرائيلي كيانا محتلاً. إن أعظم إنجازات 7 أكتوبر هو أنها أظهرت طبيعة الكيان الصهيوني المحتلة.

قال: أمريكا الشيطان الأكبر. وقال ترامب إن 7 أكتوبر عملية ضد الإنسانية، انظر ماذا يقولون. اليوم انكشف كل شيء وتم تحديد من يملك المشروع الحقيقي في المنطقة.

ونوه أبو شريف: الجميع يراقب هذه الجرائم التي تتزايد كل يوم. خلال الأربعين يومًا الأولى من العملية، أسقط الكيان الصهيوني 40 طنًا من القنابل على سكان غزة.

واضاف: قدمنا أكثر من 40 ألف شهيد. ولا يزال العديد من الأطفال تحت الأنقاض. كما أن تقارير المنظمات الدولية واضحة في هذا الشأن!

وقال ممثل حركة جهاد الاسلامي في إيران: أمريكا وأتباعها يزيفون الحقائق في العالم. نحن على حافة حرب عالمية ولكن بطريقة مختلفة وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين. هذه الحرب هي حرب ضد الإنسانية.

وتابع القول: سنبقى ثابتين في المقاومة. بقينا من دون تجهيزات ومرافق لمدة عام، وسنستمر.

وأضاف أبو شريف: الدول العربية في أسوأ أوضاعها. بعد هذه العملية فقدوا كرامتهم. البديل هو محور المقاومة.

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