آية الله اختري: المقاومة الإسلامية تشكلت لتحرير وطنها المحتل/الكيان الصهيوني حكومة وهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله عباس علي أختري، رئيس هيئة الدعم الشعب الفلسطيني، في ملتقى "طوفان الأقصى... بداية نصرالله” نتمنى لقادة المقاومة الشهيد هنية والشهيد سليماني والسيد حسن نصرالله علو الدرجات عند الباري تعالى.

وتابع: أتمنى من الله ببركة دماء هؤلاء الشهداء أن تصل المقاومة إلى هدفها النهائي والانتصار.

وقال رئيس هيئة الدعم الشعب الفلسطيني: إن منهج الإمام والقيادة يقوم على اساس الإسلام والقرآن.

وذكر أن الكيان الصهيوني حكومة وهمية وأضاف: المقاومة الإسلامية تشكلت لتحرير بلدها المحتل.

وأكد اختري: فلسطين دولة إسلامية ولها الاستقلال. لقد تعرض هذا البلد الإسلامي للهجوم والغزو، وسيطر عليه الكفار.

وقال رئيس هيئة الدعم الشعب الفلسطيني: لقد قال الإمام مرات عديدة عن سبب انشاء هذا الكيان الإسرائيلي وهوخلق الفتنة والشقاق بين المسلمين والنفوذ في الدول الإسلامية.

وأشار أختري: إن السبيل الوحيد هو المقاومة ضد حكومة إسرائيل المزيفة وأهداف الاستكبار الإجرامية. ان الجمهورية الإسلامية كانت وستظل إلى جانب المقاومة.

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