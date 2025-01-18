ابو شريف: استخدمت إسرائيل 83 ألف طن من المتفجرات في أول40 يوماً من حرب غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مؤتمر غزة رمز المقاومة الثالث عشر انعقد صباح اليوم السبت في مركز الفنون في العاصمة الايرانية طهران.

وقال ناصر أبو شريف ممثل الجهاد الإسلامي في إيران في المؤتمر: "لا أريد أن أكرر القضايا التي تم ذكرها. صحيح أن الصراع توقف، لكن الحرب مع الكيان الصهيوني مستمرة ولم تُضاف سوى ملايين الجرائم الأخرى إلى سجل الكيان الصهيوني الأسود."

وأضاف: "إن أنصار الكيان الصهيوني ما زالوا موجودين، وهم مع أميركا انتهكوا كل الحريات والقيم الأخلاقية من أجل هذا الكيان المجرم، ورغم أن جرائم هذا الكيان كانت تنتشر في كل مكان، إلا أنهم التزموا الصمت وحتى ادانوا محكمة العدل الدولية في لاهاي."

وتابع ممثل الجهاد الإسلامي في إيران حديثه قائلاً: "الشعب الفلسطيني رغم إمكانياته المحدودة واصل صموده، وتمكنت جبهة المقاومة بما في ذلك العراق ولبنان واليمن العزيز من تحقيق النصر". مضيفا:في الأربعين يوماً الأولى من الحرب ألقيت على غزة 83 ألف طن من المتفجرات وبعد ذلك شهدنا كمية كبيرة من الدمار والجرائم ولكننا واصلنا صمودنا العظيم ونستطيع أن نستمر.

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