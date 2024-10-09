أين ستقام مباراة فريقي "استقلال" الايراني و"النصر" السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ فريقي استقلال والنصر من المقرر أن يلتقيا في اليوم 22 من شهر اكتوبر في المباراة الثانية من الجولة الثالثة لمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة في طهران، إلا أن هذه المباراة قد تُنقل إلى دولة أخرى كما حدث بالنسبة لمباراة إيران وقطر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقرير صحيفة الرياضية السعودية؛ فإن نادي "النصر" أجرى محادثات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حول آخر المستجدات واحتمال نقل مباراته مع "استقلال" في دوري نخبة آسيا، لكن لم يتم إرسال طلب رسمي حتى الآن إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن مصدر: من المرجح أن تقام مباراة فريقي "استقلال" و"النصر" بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أرض محايدة، وسيكون للفريق الإيراني المضيف حق الاختيار. وسيقوم الاتحاد الآسيوي بمراجعة دقيقة للأوضاع الإقليمية لتحديد مصير المباريات المقبلة للفرق الإيرانية على أرضها في البطولات الآسيوية للأندية".

وفي جدول ترتيب المجموعة الغربية المكونة من 12 فريقًا في دوري نخبة آسيا، يحتل فريقا "النصر" و"استقلال" المركزين الرابع والخامس برصيد 4 و3 نقاط على التوالي.

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